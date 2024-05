Winamp Diventa Open Source Entro la Fine dell’Anno

(Di lunedì 20 maggio 2024), il popolare lettore multimediale per Windows, diventeràquest’anno. I suoi creatori hanno annunciato che il codice sorgente dell’applicazione Windows disarà disponibile per gli sviluppatori di tutto il mondo a partire dal 24 settembre.ha iniziato il suo percorso due decenni fa sotto il tetto di … ?

