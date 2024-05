Voragine in Strada | Spazzatrice della Pulcra Evita il Disastro per un Soffio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chieti - Unaè rimasta bloccata in via Madonna dell’Asilo, vicino alla Circonvallazione, a causa di unaimprovvisa nell'asfalto. La profonda buca si è aperta sotto una ruota posteriore del mezzo, costringendolo a fermarsi perre di precipitare. I vigili del fuoco, la Protezione Civile di Vasto e i tecnici del Comune sono prontamente intervenuti per risolvere la situazione e permettere al veicolo di riprendere il suo percorso. Tuttavia, larimane bloccata, con il traffico circostante interrotto per garantire la sicurezza. leggi tutto

Crisi dell'Automotive: Cassa Integrazione alla Magneti Marelli e Sciopero alla Fiamm-Siapra - Crisi dell'Automotive: Cassa Integrazione alla Magneti Marelli e Sciopero alla Fiamm-Siapra - Lavoro L'Aquila - 20/05/2024 12:17 - La crisi del settore automotive colpisce duramente Magneti Marelli e Fiamm-Siapra. Alla Magneti Marelli di Sulmona, la riduzione produttiva ...

