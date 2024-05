Volley giovanile 2 Moma - finalina amara Under 18 femminile ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le Finali Nazionali18, ed19 maschile, confermano che la pallavolomodenese è in salute, nonostante i problemi che attanagliano ’le grandi’: le finali più prestigiose, quelle in cui giocano molti dei migliori prospetti nazionali già nel giro di alcuni club di serie A, si è conclusa a Conversano per le ragazze, ed a S.Giustino per i maschi, con una prestigiosa medaglia di bronzo in questo settore, ed un quarto posto pieno di rammarico al. Bellissima medaglia di bronzo per la squadra19 del Modenaguidata da Andrea Asta, che nellabatte 3-1 ilTreviso, rinnovando i ricordi delle mitiche sfide con la Sisley, di cui il club trevigiano è l’erede: il risultato finale di ...