Violenza sessuale | la Camera dice sì Giornali locali - viaggio fra titoli assurdi e notizie divertenti

(Di lunedì 20 maggio 2024) Anche se meno conosciuti e spesso diffusi solo nelle province nelle quali vengono stampati, i quotidianipossono essere un’ottima fonte di informazione. E anche un’involontaria fucina di divertimento. O di curiosità. Perché viaggiando per l’Italia, possiamo trovare una bella carrellata dio di locandine– per l’argomento o per le “distrazioni” di chi li deve redigere – e diinsolite. Abbiamo scelto, come esempio di un titolo venuto “male”, quello davvero infelice pubblicato dall’Eco di Bergamo: “: lasì”. I nostri parlamentari saranno certamente criticabili, ma così sarebbe troppo. Non male anche il riassunto di un incidente particolare avvenuto a Correggio: “Ambulanza si ribalta, ferito il ...

Festival del lavoro in aiuto di Artemisia e delle vittime di via Mariti - Festival del lavoro in aiuto di Artemisia e delle vittime di via Mariti - 21.651,75 euro donati alle famiglie delle vittime del crollo a Firenze e 26.350,23 per vittime di violenza. Fondi raccolti al Festival del lavoro e consegnati a due associazioni locali. Solidarietà e ...

Nerviano e Cocquio, 2 episodi di violenza - Nerviano e Cocquio, 2 episodi di violenza - Un altro episodio di violenza è stato registrato alle 01:40 a Cocquio-Trevisago, in Via Malgarini Carlo. Un uomo di 38 anni è stato aggredito, con l’incidente classificato come “evento violento”.

Foggia. Sospensione delle licenze per 4 locali - Foggia. Sospensione delle licenze per 4 locali - Foggia. La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività poste in essere al fine ultimo di prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubbl ...