Verona - Baroni | Ci siamo salvati giocando un certo tipo di calcio Nel ritorno avremmo due punti in più della Juve

Il Verona vince 2-1 in casa della Salernitana e centra la salvezza con un turno d'anticipo. Le reti di Suslov e Folorunsho firmano il miracolo di Marco Baroni .Continua a leggere

Il Verona è aritmeticamente salvo con una giornata di anticipo . E’ questo il verdetto che emerge dalla sfida contro la Salernitana, vinta all’Arechi dalla squadra di Marco Baroni , che in questo modo ha certificato la salvezza ancor prima di giocare ...

Verona-Inter all’ultima giornata di campionato, con Marco Baroni che non avrà un centrocampista titolare della sua squadra, in quanto squalificato. Niente reunion con Bastoni. CAMPIONATO FINITO ? Niente Verona-Inter per Ondrej Duda, che si è fatto ...