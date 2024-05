(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladi: il film di Paolo Zucca cone Alessandro Gassmann denuncia le diseguaglianze di genere e le ingiustizie subite da quelle donne colpevoli solo di non essere uomini. Al cinema dal 23 maggio. Ma quale angelo del focolare domestico, le donne devono e possono essere altro. Possono porsi a capo di un ribaltamento sociale, farsi linea di partenza di una spinta anarcoide, megafono di ingiustizie e denunce sociali. E,di Paolo Zucca. la madre per antonomasia, ladocile e vergine, viene svestita della sua santità per farsi proiezione di una forza intrinseca alle donne incapaci di accettare una scelta non presa autonomamente, ma a loro imposta. ...

Vangelo secondo Maria, la recensione: Benedetta Porcaroli e la sacra indipendenza femminile - vangelo secondo Maria, la recensione: Benedetta Porcaroli e la sacra indipendenza femminile - La recensione di vangelo secondo Maria: il film di Paolo Zucca con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann denuncia le diseguaglianze di genere e le ingiustizie subite da donne colpevoli solo di non ...

Il caso-record: tre film in uscita e sono stati tutti girati in Sardegna - Il caso-record: tre film in uscita e sono stati tutti girati in Sardegna - L’isola protagonista sul grande schermo, con ben tre uscite nell’arco di 14 giorni: da “vangelo secondo Maria” ad “Anna” passando per “Uomini in marcia”. Un’inedita concentrazione nelle sale di film g ...

Un teologo Pop a Chivasso - Un teologo Pop a Chivasso - Martedì 27 maggio alle ore 16.00 a Palazzo Einaudi Peter Ciaccio sarà protagonista di un incontro/ lezione all’Uni3 che trae il titolo dal suo originale libro “Il vangelo secondo Harry Potter”. Sarà ...