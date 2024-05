Uomo schiacciato da un furgone a Latina |  ferito gravemente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il mezzo, per cause ancora da accertare, è retroceduto improvvisamente, schiantandosi contro l’. Ragazzino travolto da un’auto mentre attraversa la strada – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.com È rimasto feritoil titolare della ditta di pulizie che oggi, lunedì 20 maggio, si è visto venire addosso un. Il veicolo, per cause ancora da appurare, si trovava fermo un una rampa di un garage, quando è andato improvvisamente all’indietro, compromettendo la sicurezza dell’investe il titolare della società a cui appartiene: feritoIl titolare si è trovato così, nell’immediato, incastrato tra l’automezzo e il muro del garage dove poco prima si trovava il veicolo. I carabinieri della stazione di ...

Nella serata di ieri, un grave incidente ha scosso la comunità di Arezzo , quando un uomo di 51 anni è stato investito in Via S. Morse. L’allarme è stato dato alle ore 20:04, momento in cui è stato richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul ...

Un uomo di 71 anni lotta per la vita e una donna di 37 è gravemente ferita in un violento attacco avvenuto oggi a Varese . Una città è stata sconvolta da un tragico evento avvenuto nella tarda mattinata di oggi. In una via residenziale, l’orrore si ...

40enne investito da un trattore fuori controllo: È GRAVE - 40enne investito da un trattore fuori controllo: È GRAVE - FRANCOLISE – È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso l’uomo investito ieri pomeriggio, domenica, da un trattore. Il mezzo è finito fuori strada, colpendo il 40enne che si trovava sul ciglio ...

Che cosa stiamo sbagliando in Italia con i Pitbull - Che cosa stiamo sbagliando in Italia con i Pitbull - Gli ultimi, drammatici fatti di cronaca hanno acceso i riflettori su due temi di importanza crescente: la gestione privata talvolta incauta e l'assenza di regole per chi possiede alcune razze di cani, ...

Investito sulle strisce, un uomo finisce in ospedale in codice rosso - Investito sulle strisce, un uomo finisce in ospedale in codice rosso - Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie; Dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google ...