Under 15 Arezzo batte Giugliano 3-2 | qualificazione ai quarti di finale playoff

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Andrea Lorentini L’15 dell’3-2 ilnella gara di ritorno degli ottavi e si qualifica aidientrando così tra le otto migliori formazioni d’Italia di categoria. L’avversario adesso sarà il Pescara: andata in Abruzzo domenica 26 maggio, ritorno in casa il 2 giugno. In un comunale gremito, i ragazzi di Peter Peruzzi hanno ribaltato la sconfitta dell’andata in Campania al termine di una gara nella quale non sono mancati gol ed emozioni. Serviva una vittoria per il passaggio del turno e i baby amaranto l’hanno ottenuta con grande carattere e determinazione, rimontando due volte l’avversario. E pensare che la partita si era messa subito in salita con gli ospiti che erano passati in vantaggio al 17’ con la rete di Leone, bravo a crearsi lo ...