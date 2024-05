Una peluria urticante nasconde doti eccellenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ortica non gode di buona fama, perché è “un’erbaccia”, perché ladelle sue foglie irrita la pelle con cui viene a contatto – da qui il nome: urtica, cioè brucia -, perché infesta i luoghi incolti, mettendo a rischio le gambe e le mani degli escursionisti, perché quando si parla di sprecare o buttare via qualcosa di utile si dice “gettare alle ortiche”. E perché persino nei racconti popolari è proverbiale, come nella infinita serie di dicerie attribuita a Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. «Qual è quell’erba che fin i ciechi la conoscono?», Bertoldo: «L’ortica». Invece, vale la pena di munirsi di guanti e raccoglierla, soprattutto a inizio stagione, quando le foglie sono ancora tenere, e in ogni caso prima della fioritura, a giugno/luglio, perché è buona (basta bollirla) e fa benissimo. Bisogna cercarla nei campi e nei terreni incolti, nei luoghi umidi e ...