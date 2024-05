Una legge nazionale per mettere al bando i Pfas | le mamme si appellano ai Comuni di Veneto - Lombardia e Piemonte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) PADOVA – Il, la terra dell’inquinante eterno, cerca una via d’uscita per vietare l’utilizzo deinella produzione industriale e per eliminare dall’organismo le sostanze perfluoroalchiliche che lo avvelenano. Da Vicenza le “No” e altre associazioni lanciano un appello a tutti i sindaci del Nord Italia affinché facciano approvare ai consigli comunali la richiesta al Parlamento di unache metta al. A Padova il professore Carlo Foresta, già ordinario di Endocrinologia alla facoltà di Medicina, lancia un progetto sperimentale per verificare l’utilizzo del carbone vegetale quale mezzo per l’espulsione dall’organismo delle sostanze. “AL”. Le “...