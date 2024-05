Un sequel di un tipo imprevedibile è in lavorazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Come annunciato da Deadline, Netflix ha ordinato l’inizio della produzione di undi “Un, storica commedia con Adam Sandler. Lo streamer ha fatto l’annuncio durante la sua presentazione Upfront mercoledì scorso, confermando che Adam Sandler tornerà nei panni del giocatore di golf protagonista della commedia classica. Per ora, nessun annuncio su un titolo nuovo ufficiale. Uno dei film più famosi di Sandler, Unsegue il giocatore di hockey fallito interpretato da Sandler con un carattere instabile. Quando la nonna di Happy, che lo ha cresciuto, viene minacciata di sfratto da casa sua a causa delle tasse non pagate, Happy scopre di avere un talento naturale per il golf, in particolare per guidare la pallina per distanze incredibili. Con l’aiuto del ...