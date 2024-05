"Un errore candidare Soumahoro". Fratoianni si pente e insiste sulla Salis - "Un errore candidare Soumahoro". Fratoianni si pente e insiste sulla Salis - Da simbolo della nuova sinistra a elemento di imbarazzo, il sindacalista con gli stivali ha rotto con Avs dopo il caos delle cooperative di famiglia. Ora la nuova presa di distanze ...

Britney Spears in una profonda crisi e in pericolo Torna l’ombra di una tutela sulla cantante - Britney Spears in una profonda crisi e in pericolo Torna l’ombra di una tutela sulla cantante - Britney Spears ha bisogno di una nuova tutela Le ultime notizie sulla cantante preoccupano, ecco cosa sta succedendo ...

Renzi: “Meloni influencer ci porta tra le braccia degli estremisti…” - Renzi: “Meloni influencer ci porta tra le braccia degli estremisti…” - E’ uno degli “animali” politici più preparati di questa nuova classe dirigente anzi da un certo punti ... senza poi contare che l’alternativa fa l’errore uguale e contrario a sinistra, cioè Elly ...