Un campione all’Olimpiade dell’ipocrisia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una drag queen porterà la fiaccola ai prossimi Giochi di Parigi, come emblema di inclusione... Intanto però la città, per non sfigurare, nasconde i suoi senzatetto. Avvertenza: attenzione, se leggete quest’articolo rischiate di essere bollati come omofobi. E se addirittura lo condividete ne avrete la certezza. Per quanto mi riguarda non sono affatto omofobo (in quanto grillo, poi, al massimo sarei grillofobo), ma permettetemi di dire che l’idea di far portare la fiaccola olimpica a Parigi a una drag queen è, fantozzianamente parlando, una boiata pazzesca. Un’ostentazione inutile. Una provocazione fuori luogo. E vorrei aggiungere che esibire lustrini, tacchi a spillo e trucco esagerato come simbolo della vera fratellanza e della vera inclusione mentre dal cuore della capitale francese si fanno sparire migliaia di senzatetto, nascondendo la povertà sotto il tappeto per non rovinare ...