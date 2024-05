Ultimi sondaggi politici Europee 2024 - Lega ancora dopo Forza Itali - il M5S insidia il Pd

Netto calo dei consensi per il partito di Giorgia Meloni che vede assottigliare il margine di distanza con il Partito democratico, che cresce e si ferma a 4 punti percentuali da Fratelli d’Italia. Tra gli altri partiti di centrodestra Forza Italia si conferma in vantaggio rispetto alla Lega. ilfattoquotidiano

Gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito, con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader politici preferiti, mentre Elly Schlein non è sul podio.

ilgiornaleditalia