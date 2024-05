Ultime Notizie Roma del 20-05-2024 ore 12 | 10

(Di lunedì 20 maggio 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leprincipali dall’Italia e dal mondo in primo piano torniamo a parlare della morte del presidente ebrahim Raisi la TV di stato annunciato la sua morte definendolo martire del servizio e precisando che saranno Resi noti il luogo e l’ora della cerimonia funebre dichiarazioni che confermano testimonianze ufficiose trapelate fuori dal paese dichiarazioni fatte poche ore prima dal capo della Mezzaluna Rossa iraniana pirosseni olivan al canale televisivo Iris Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato non è stata trovata alcuna traccia di passeggeri vivi i funerali di Franco Di Mare oggi nella chiesa di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo al’omaggio al cronista ...

Matteo Salvini, ladri in casa del vice premier nel quartiere Farnesina a Roma: hanno tentato di aprire la cassaforte - Matteo Salvini, ladri in casa del vice premier nel quartiere Farnesina a roma: hanno tentato di aprire la cassaforte - Ladri in azione questa notte a casa del ministro Matteo Salvini in via del Nuoto, nel quartiere Farnesina a roma. Approfittando del fatto che nell’abitazione non c’era nessuno, poco prima della ...

Cambiare Rotta, 'iniziato l'accampamento anche a Roma Tre' - Cambiare Rotta, 'iniziato l'accampamento anche a roma Tre' - Tende per la Palestina anche all'università roma Tre da questa mattina. A farlo sapere sui social è l'organizzazione Cambiare Rotta. (ANSA) ...

Asl Roma 4, ristrutturazioni al San Paolo: trasferimento pronto soccorso e nuovi accessi alla struttura - Asl roma 4, ristrutturazioni al San Paolo: trasferimento pronto soccorso e nuovi accessi alla struttura - Asl roma 4, ristrutturazioni al San Paolo: trasferimento pronto soccorso e nuovi accessi alla struttura - Grazie ad uno specifico stanziamento regionale di fondi per il Giubileo 2025, la Asl roma ...