De Zerbi guarda al Milan: vuole una big, è libero e piace ai tifosi - De Zerbi guarda al Milan: vuole una big, è libero e piace ai tifosi - Il club lo aveva contattato: dopo il divorzio dal Brighton la pista si può riaprire. Fonseca resta in prima fila ma ci sono altre squadre, la rosa dei candidati rimane aperta ...

Malagò: 'Authority Prima meglio sentire chi conosce la materia' - Malagò: 'Authority Prima meglio sentire chi conosce la materia' - Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a 'Radio Anch'io Sport', ha affrontato tra l'altro il tema della possibile formazione di una authority governativa di controllo sui bilanci delle squadre ...

Calciomercato Genoa, gli obiettivi per la prossima estate - calciomercato Genoa, gli obiettivi per la prossima estate - La firma di Gilardino è il primo passo per il futuro del Genoa, ora si dovranno cercare le pedine giuste per rendere migliore la squadra ...