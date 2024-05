Ucciso a coltellate nel Frusinate - arrestato 41enne per omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il sostituto procuratore di Cassino ha disposto in nottata l'arresto di Luca Agostino, di 41 anni, di Villa Latina con l'accusa di, per avere accoltellato a morte il 42enne imprenditore edile Armando Tortolani, anche lui di Villa Latina. L'arresto è avvenuto dopo un lungo interrogatorio durato fino a notte fonda all'interno della caserma dei carabinieri in presenza del difensore Marco Rossini. I due protagonisti della vicenda avevano avuto una lite ieri intorno alle 19.30, innescata da vecchi dissapori che già nei giorni precedenti li avevano portati a discutere. In serata Luca Agostino aveva raggiunto Armando Tortolani nella sua abitazione di via Pacitti a Villa Latina ed all'esterno c'è stata una colluttazione durante la quale lo ha colpito più volte all'addome con un coltello. La vittima è morta dopo circa un'ora al pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Non ...