Trento - schianto con l’auto nella “curva maledetta” | morto uomo di 51 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'incidente a Riva del Garda. L'ha perso il controllo della vettura che dapprima ha invaso la corsia opposta e poi, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è schiantata prima contro un palo della luce, poi contro un muretto, per finire la sua corsa ribaltandosi più volte.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – L’Aula della Camera ha approvato, con 130 sì e 91 no, la proposta della Giunta delle Autorizzazioni che ha considerato insindacabili le affermazioni di Vittorio Sgarbi contenute in un post su Facebook, con le quali ...

Dal 2013 il Comune di Trento aderisce alla Rete Ready, la Rete italiana delle pubbliche amministrazioni impegnate per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. L’adesione si concretizza ...

Sarà Olimpia Milano -Germani Brescia la semifinale della parte bassa del tabellone in Serie A. gara-4 dei quarti, alla Il T Quotidiano Arena di Trento , va all’EA7 Emporio Armani di Ettore Messina, che travolge la Dolomiti Energia Trentino per 69-87. ...

Olimpia Milano avanza in semifinale dopo una vittoria decisiva - Olimpia Milano avanza in semifinale dopo una vittoria decisiva - L'Olimpia Milano ha conquistato un posto nelle semifinali dopo una vittoria convincente in Gara 4 a trento. Questa vittoria ha lasciato un interrogativo nell'aria: 'Chi riuscirà a batterla tre volte i ...

Disoccupazione, in trentino alto adige è al 2,9% - Disoccupazione, in trentino alto adige è al 2,9% - Secondo gli ultimi dati della rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, il nord-est emerge come l’area con il mercato del lavoro più performante ...

Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di Raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di Raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Per il professore dell'Università di trento, la pista del sabotaggio non può essere esclusa. "Ora il gioco di potere per la successione dell'ayatollah ...