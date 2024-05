(Di lunedì 20 maggio 2024) Per ildasono stati, ora parte laper affidare i lavori di riqualificazione e ripristino della linea Il Comune diha approvato il “quadro economico” per la riqualificazione della linea di. Ora è certificato: ici sono,. Bisogna solo ...

Tram Limbiate-Milano, trovati tutti i soldi: al via la gara d’appalto - tram Limbiate-Milano, trovati tutti i soldi: al via la gara d’appalto - Per il tram da Limbiate a Milano sono stati trovati tutti i soldi, ora parte la gara d’appalto per affidare i lavori di riqualificazione e ripristino della linea Il Comune di Milano ha approvato il ...

Sprofondano i binari a Lancetti, il tram 2 resta fermo tutta l’estate. Atm e Comune: “Lavori più lunghi del previsto” - Sprofondano i binari a Lancetti, il tram 2 resta fermo tutta l’estate. Atm e Comune: “Lavori più lunghi del previsto” - La complicata storia di viale Lancetti è iniziata con le piogge di fine febbraio, quando molte strade di Milano si sono ridotte a un colabrodo ...

Tram a Padova, in estate i lavori in stazione. Via Gozzi chiusa fino al 30 giugno - tram a Padova, in estate i lavori in stazione. Via Gozzi chiusa fino al 30 giugno - Al sopralluogo di venerdì parteciperanno i rappresentanti della ditta Vittadello, Aps, Comune e BusItalia, proprio per trovare insieme la soluzione ... ormai un mese è stato aperto il cantiere per il ...