Traffico Roma del 20-05-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 20 maggio 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per la via del mare è quella per la via Appia in coronamento anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra lo svincolo di Tor di Quinto è quello di viale della Moschea direzione Salaria code poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti è quello di Tor Cervara ancora chiusa via di Torpignattara per lavori tra via Francesco Baracca e via Casilina dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto a più tardi un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità