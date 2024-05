Tracce di microplastiche nei testicoli umani e canini | fertilità a rischio 

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lesono ovunque, persino nei. Gli scienziati hanno infatti rilevato significative concentrazioni di microplastica neisia degli esseriche dei cani, circostanza che potrebbe avere un impatto dannoso sul conteggio degli spermatozoi. La ricerca è stata condotta da un team di ricerca dell’Università del New Mexico che, in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Toxicological Sciences, rivela di aver trovatoin ogni campione esaminato.Leggi anche: Sigarette elettroniche nella bufera, ecco cosa è stato scoperto. Lo studio che terrorizza i consumatori Lepotrebbero incidere sullaIl team, nello specifico, ha trovato una media di 122,63 microgrammi di ...

L’accumulo di queste minuscole particelle di plastica nei testicoli è stata documentata per la prima volta da un team di ricerca dell’Università del New Messico: “Preoccupazione per il loro possibile effetto sulla salute riproduttiva”.Continua a ...

Le microplastiche hanno invaso anche i testicoli umani, minaccia per la fertilità maschile - Le microplastiche hanno invaso anche i testicoli umani, minaccia per la fertilità maschile - L’accumulo di queste minuscole particelle di plastica nei testicoli è stata documentata per la prima volta da un team di ricerca dell’Università ...

UK: ergastolo per il "creatore di eunuchi", castrava clienti consenzienti e vendeva le parti - UK: ergastolo per il "creatore di eunuchi", castrava clienti consenzienti e vendeva le parti - Marius Gustavson, norvegese che si era autoproclamato "creatore di eunuchi" e castrava clienti consenzienti a volte minorenni, trasmettendo tutto in streaming a pagamento, è stato condannato a vita.

Castrava le vittime e filmava la tortura, ergastolo al 'creatore di eunuchi' - Castrava le vittime e filmava la tortura, ergastolo al 'creatore di eunuchi' - L'uomo aveva creato una rete di torturatori e mandava in streaming i terribili atti ai sottoscrittori di un abbonamento. Avrebbe anche mangiato testicoli e conservato alcune parti intime nel suo frigo ...