“Ti ameremo senza tempo”: il biglietto dei familiari di Sofia Stefani, l’ex vigilessa uccisa ad Anzola - “Ti ameremo senza tempo”: il biglietto dei familiari di sofia Stefani, l’ex vigilessa uccisa ad Anzola - Fuori dal comando di Anzola Emilia i genitori e il fidanzato di sofia Stefani, l'ex vigilessa di 33 anni uccisa il 16 maggio scorso, hanno lasciato un ...

Sofia Stefani, il biglietto straziante della famiglia: “La tua scomparsa è insopportabile” - sofia Stefani, il biglietto straziante della famiglia: “La tua scomparsa è insopportabile” - Una commovente lettera e mazzi di fiori sono stati posizionati davanti al comando di Anzola Emilia, dove sofia Stefani, 33 anni, ha tragicamente perso la vita. Le parole scritte da genitori e ...

Ex vigilessa uccisa, il biglietto dei genitori e del fidanzato: "Sofia sapevi amare, non odiare" - Ex vigilessa uccisa, il biglietto dei genitori e del fidanzato: "sofia sapevi amare, non odiare" - Fuori dal comando della polizia locale di Anzola dell'Emilia dove la 33enne è stata uccisa dall'agente Giampiero Gualandi, ora in carcere. L'incidente e l'omicidio volontario: i punti ancora oscuri de ...