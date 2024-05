The Substance - la recensione | quando l’ossessione per la bellezza si fa divertentissimo bagno di sangue

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il film: The, 2024. Regia: Coralie Fargeat. Cast: Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid . Genere: Dramma, Horror. Durata: 140 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Un’attrice in disgrazia sperimenta una droga capace di creare una versione più giovane e bella di sè stessa. Convivere non sarà facile e si arriverà ad estremi di violenza inaspettata.A chi è consigliato?: A chi ama il body horror, le storie con un messaggio femminista importante e ricche di sorprese. Il nuovo film di Coralie Fargeat, conosciuta per il riuscitissimo “rape&revange” Revenge con Matilda Lutz ha preso il pubblico del Festival di Cannes completamente di sorpresa con la sua ultima opera, presentata in concorso. Come descrivere l’ultimo nato della Fargeat? Un film sulper la ...

