Terremoto Campi Flegrei - scossa 4 4 | panico e gente in strada a Napoli Replica alle 20 47 Sgomberi a Pozzuoli e Bacoli Sisma più forte degli ultimi 40 anni

Dalle 19:56 di questa sera, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei , con l’evento maggiore di magnitudo 4.4 registrato alle 20:10. Dalle 20 circa di questa sera, ...

Terremoto ai Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli Manzoni: “Domani scuole chiuse” - terremoto ai campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli Manzoni: “Domani scuole chiuse” - POZZUOLI – Scuole chiuse a Pozzuoli per la giornata di domani. È la decisione del sindaco della città flegrea Gigi Manzoni dopo le due scosse verificatesi questa sera ai campi Flegrei. La prima alle ...

Terremoto Campi Flegrei, in serata la scossa più forte: magnitudo 4.4 sentita anche a Napoli - terremoto campi Flegrei, in serata la scossa più forte: magnitudo 4.4 sentita anche a Napoli - Lo sciame sismico è proseguito per tutta la notte le 3:56 e le 8:50 con magnitudo compresa tra 1.3 e 2.3. L'ultima scossa, la più forte, con profondità di 2 Km ...