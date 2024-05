Terremoto Campi Flegrei - paura per due forti scosse 3 5 e 4 4

(Di lunedì 20 maggio 2024) Poco fa la Sala Operativa Ingv-OV ha localizzato duedidi magnitudo 3.5 e 4.4 a distanza di poco tempo. Gente in strada a Napoli. Tantaa Pozzuoli. Duedidi magnitudo 3.5 e 4.4 sono state registrate dall’INGV con epicentro Pozzuoli e Solfatara. La prima forte alle 19,51 e la

