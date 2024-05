Terremoto Campi Flegrei - forte scossa di magnitudo 4 4 in serata

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 20 maggio 2024) Unadidi4.4 è stata avvertita a Napoli alle ore 20.10 con epicentro ai. Lo si apprende dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui la profondità delè stata di tre chilometri. Larientra in un nuovo sciame sismico: la prima è stata avvertita alle 19.51 ed è stata di3.5. Il fenomeno è stato avvertito anche sull'isola di Procida. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all'epicentro dei terremoti. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.