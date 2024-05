Terremoto a Napoli | scossa di magnitudo 4 4 e sciame sismico

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 20 maggio 2024) È stata di3.5 la primasignificativa avvertita stasera aalle 19.51 e che ha dato il via a unodi terremoti tuttora in corso, con gli ultimi fenomeni registrati alle 20.16. Fino a unadi 4.4. Il fenomeno è stato avvertito anche sull'isola di Procida. Al momento non si hanno segnalazioni di danni.