Terremoto a Napoli - sciame sismico in corso | scene di terrore e gente in strada

(Di lunedì 20 maggio 2024) Due scosse fortissime, di intensità sempre maggiore. La terra ha tremato forte a, dove lasi è rifugiata dove ha potuto. Tanta paura fra le persone quando si sono avvertiti i primi movimenti intorno alle 19.50 di sera. Nell'area dei Campi Flegrei gli smottamenti sono continuati per circa 20 minuti, fino all'ultima scossa delle 20.10. Secondo quanto registrato, la prima scarica è stata di magnitudo 3.5, mentre la seconda è stata molto più violenta: ben 4.4. Le scosse si sono diramate per chilometri, interessando molti comuni dell'hinterland di. Da Pozzuoli a Bacoli, fino ai quartieri della zona occidentale di, come Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura, e nei quartieri collinari di Posillipo, Vomero e Arenella. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro ...

