Terremoto a Napoli - perché le scosse continuano e cosa può succedere ora

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il territorio dei Campi Flegrei, noto per la sua bellezza paesaggistica e il suo ricco patrimonio storico, è anche uno dei sistemi vulcanici più complessi e pericolosi del mondo. Negli ultimi tempi, quest’area ha vissuto un’intensificazione dei terremoti, culminata in una serie diil 20 maggio 2024, la più forte di magnitudo 4.4, con danni registrati a edifici e strade. Ecco ildi questa continua attività sismica epotrebbe significare per il futuro. Un Sistema Vulcanico Attivo I Campi Flegrei sono una vasta caldera vulcanica situata a ovest di, che si estende per circa 13 chilometri. La caldera è il risultato di due grandi eruzioni avvenute circa 39.000 e 15.000 anni fa. Questo sistema vulcanico è noto per il fenomeno del bradisismo, un processo che comporta il sollevamento e ...

È stata di magnitudo 3.5 la prima scossa significativa avvertita stasera a Napoli alle 19.51 e che ha dato il via a uno sciame di terremoti tuttora in corso, con gli ultimi fenomeni registrati alle 20.16. Fino a una magnitudo di 4.4. Il fenomeno è ...

Terremoto Campi Flegrei, in serata la scossa più forte: magnitudo 4.4 sentita anche a Napoli - terremoto Campi Flegrei, in serata la scossa più forte: magnitudo 4.4 sentita anche a napoli - Ancora una scossa di terremoto ai Campi Flegrei ... L'evento sismico è stato avvertito in diversi quartieri di napoli. E' la scossa più forte degli ultimi mesi nell'area flegrea. Alle 19.51 era stata ...

