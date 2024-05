Terremoto a Napoli - ci sono danni | tantissima paura

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una nuova, forte scossa di(breve e di carattere sussultorio) è stata avvertita acittà intorno alle 20:10 del 20 maggio. La magnitudo registrata è di 4.4, la più alta mai segnalata nell’area negli ultimi 40 anni. Si tratta dello sciame che da ore interessa l’area flegrea, sciame imputabile al fenomeno del bradisismo. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano avevano appena registrato una attività alle 19:50 – magnitudo 3.5 – con epicentro nella zona della Solfatara, nel territorio di Pozzuoli, al confine con, quando è arrivata la nuova scossa. Ildi magnitudo 4.4 ha avuto origine nella stessa area, la Solfatara, con epicentro a circa 3 km di profondità. Questo secondo sisma, però, è stato avvertito molto più nitidamente, con alcune famiglie scese in strada per la ...

