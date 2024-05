Tende per la Palestina - il finale è con polemica

(Di lunedì 20 maggio 2024) La manifestazione si è svolta lunedì 20 maggio all’esterno della sede universitaria di via Salvecchio in Città Alta.

A Torino gli Studenti hanno occupato l'università in sostengo della Palestina . Anche qui, come nel resto del mondo e in diverse città italiane, gli Studenti hanno piazzato delle tende .Continua a leggere fanpage

Sotto la pioggia battente è spuntato il terzo “accampamento” di Milano a sostegno del popolo palestinese: la protesta , partita dall'università Statale di Milano e approdata sabato al Politecnico, si è alla rga ta ora alla Bicocca . mentre alla Statale la “acampada” si è spostata all’interno dell’edificio, davanti all’aula magna e nei corridoi del primo piano, in Bicocca le prime cinque tende – in ricordo della Nakba, l’esodo palestinese del 1948 – sono state montate all’alba sotto il portico dell’U6 “in solidarietà con il movimento internazionale che si sta sviluppando in tutto il mondo per denunciare il genocidio di Israele nei confronti del popolo palestinese e la complicità delle università italiane in questo”. ilgiorno

A Pescara presidio studenti per la Palestina - A Pescara presidio studenti per la palestina - Anche a Pescara gli studenti solidarizzano con la palestina. Da due giorni è in atto la protesta dell'Assemblea per la palestina di Pescara al Parco ex Caserma Di Cocco, dove alcuni studenti sono acca ... rainews

Continua la protesta degli studenti per la Palestina. L’Università: “Nonostante l’occupazione abusiva mai mancati dialogo e collaborazione” - Continua la protesta degli studenti per la palestina. L’Università: “Nonostante l’occupazione abusiva mai mancati dialogo e collaborazione” - Davanti alla sede del Rettorato in via Salvecchio si è svolto un incontro del collettivo di studenti non riconosciuto UniBg per la palestina. bergamonews

Oltre i boicottaggi. Torino è sempre più inospitale verso gli studenti ebrei - Oltre i boicottaggi. Torino è sempre più inospitale verso gli studenti ebrei - Dopo il no alla collaborazione con gli atenei israeliane, all'Università di Torino sono costretti a fare lezione online a causa delle occupazioni. E anche al Politecnico la situazione degenera. Spizzi ... ilfoglio