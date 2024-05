(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Il maltempo sull'Italia non accenna a finire, ma porterà ancora sul territorio forti precipitazioni,e nuovi. Queste ledegli esperti per la giornata di, lunedì 20 aprile, e per i prossimi giorni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it pone l’attenzione alla fase di intenso maltempo innelle prossime

Temporali e nubifragi in arrivo sull'Italia, previsioni meteo oggi - temporali e nubifragi in arrivo sull'Italia, previsioni meteo oggi - (Adnkronos) - Il maltempo sull'Italia non accenna a finire, ma porterà ancora sul territorio forti precipitazioni, temporali e nuovi nubifragi. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata ...

Meteo: in arrivo una forte Perturbazione con Temporali e Nubifragi. L'approfondimento di Antonio Sanò - Meteo: in arrivo una forte Perturbazione con temporali e nubifragi. L'approfondimento di Antonio Sanò - Ma sarà martedì 21 la giornata clou del maltempo. Sin dalle prime del giorno piogge abbondanti o abbondantissime e locali temporali con grandine, si abbatteranno su Liguria, alta Toscana, Lombardia, ...

Nubifragi e grandine: nuova (doppia) allerta meteo a Milano - nubifragi e grandine: nuova (doppia) allerta meteo a Milano - La protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta gialla per "rischio temporali forti" dalle 14 e per "rischio idrogeologico" dalle 18 per il "nodo di Milano". "Nelle prime ore e nella ...