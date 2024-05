Taxi - domani sciopero nazionale dalle 8 alle 22

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (askanews) –del servizioore 822. Lo rende noto la Unica Filt Cgil, che spiega come le organizzazioni che rappresentano i tassisti scioperino “per chiedere al Governo di scrivere decreti che servono ad attuare lo spirito della legge quadro di settore, non a capovolgerlo per accogliere le pressioni di chi vuole fare profitto con la mobilità”. I sindacati di categoria si oppongono a quella che definiscono una ‘uberizzazione’ del lavoro. “La categoria aspettava da anni i decreti attuativi della legge quadro del settore (12/19). Quei decreti servivano a regolamentare meglio i servizi di Ncc e”, si legge in una nota. “Non vogliamo consegnare gli utenti a un finto mercato – evidenzia Unica ...