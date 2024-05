Taranto - accusa | traffico internazionale di oloturi - 21 arresti Guardia di finanza

(Di lunedì 20 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nella mattina odierna, le Fiamme Gialle aeronavali dihanno dato attuazione a un’ordinanza esecutiva di misure cautelari personali, emessa dal competente G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo Jonico, nei confronti di 21 persone, 9 in carcere e 12 aglidomiciliari. I soggetti tratti in arresto sono gravemente indiziati, a vario titolo, delle ipotesi di reato di associazione per delinquere e disastro ambientale. Le indagini, anche di natura tecnica, avviate già nel 2021 e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito ai Finanzieri della Sezione Operativa Navale didi rivelare come gli indagati avrebbero fatto parte di un’organizzazione operante nelle ...

