Suicida il papà di Enzo Nocerino, morto con la fidanzata: si è tolto la vita allo stesso modo - Suicida il papà di Enzo nocerino, morto con la fidanzata: si è tolto la vita allo stesso modo - È stato trovato senza vita il corpo di Alfredo nocerino, si sarebbe suicidato. A marzo aveva perso il figlio, morto con la fidanzata, asfissiati dal gas.

Tragedia a Scafati, morto operaio di 22 anni - Tragedia a Scafati, morto operaio di 22 anni - Un'altra morte sul lavoro. A Scafati un 22enne è rimasto ucciso da una lastra d'acciao precipitato da una carrucola ...

Ultim’ora. Tragedia a Scafati: operaio morto in Via Melchiade - Ultim’ora. Tragedia a Scafati: operaio morto in Via Melchiade - Erano circa le ore 13:00 quando un operaio, per cause ancora da accertare, ha perso la vita in un cantiere a Via Melchiade a Scafati. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi ed i carabinieri ...