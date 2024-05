Stella Di Mare - la lettera ai funerali del padre Franco | Libr - fi -m, ricette | il nostro dna non biologico ma emotivo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 20 maggio 2024) La basilica di Santa Maria in Montesanto trabocca di gente, che aspetta fuori in piazza del Popolo per rendere omaggio aDi, storico inviato e giornalista Rai morto per un mesotelioma 68 anni. Durante il funerale di questo pomeriggio, lunedì 20 maggio, nella “chiesa degli artisti” di Roma, ha preso la parola ancheDi, figlia adottiva dell’ex dirigente della tv pubblica, che ha rivolto un ultimo messaggio alsottolineando il legame che li univa. «Il dna che mi hai lasciato non èma», ha detto trattenendo a stento l’emozione la 30enne, laureata in Economia, «un dna fatto di film che vedevamo insieme, di letture, delle storie scritte e lette bene, di cucina, anche se io cucino malissimo in confronto a lui ma un po’ mi ha ...