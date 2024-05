Stangata su Pub Universitario | Multe per Oltre 8 000 Euro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chieti - Nell’ambito dei controlli del weekend, un noto disco pub della movida universitaria di Chieti è finito nel mirino delle forze dell'ordine, accumulandoper8.000. L'operazione, coordinata dal questore e dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl. Il titolare del locale è stato sanzionato per l'assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Se il documento non verrà prodotto entro un certo termine, l’attività sarà sospesa, e nel frattempo dovrà essere pagata una sanzione di 2.500. Altre infrazioni hanno riguardato la mancata ...

Il tema degli Autovelox e, in generale, delle multe frutto di controllo automatizzato via telecamera, è di colpo tornato attuale. L’argomento non è mai svanito, certo, ma ora sorgono dubbi non di poco conto sulla validità delle sanzioni comminate. ...

Risse e disordini in Attività commerciali e bar, dopo i controlli scattano 8.000 euro di sanzioni amministrative. La Questura lodigiana sta cercando di tenere monitorate le Attività di Lodi ma anche della provincia. L’obiettivo è prevenire ...

Pescara - I carabinieri forestali hanno sanzionato 12 proprietari di bestiame per un totale di 11.240 euro dopo aver trovato 310 capi, tra Mucche e cavalli , al pascolo senza guardiania. Gli animali, 153 Mucche e 157 cavalli , erano lasciati allo ...

L'insostenibile pesantezza delle notifiche - L'insostenibile pesantezza delle notifiche - Gli extra costi sui verbali di violazione del Codice della strada possono arrivare fino a 24 euro. Ecco come gli enti locali fanno la cresta. E perché non è scontato che la digitalizzazione migliori l ...

Mucche e cavalli al pascolo senza controllo: multe per oltre 11mila euro - Mucche e cavalli al pascolo senza controllo: multe per oltre 11mila euro - Cronaca Pescara - 20/05/2024 17:07 - I carabinieri forestali hanno sanzionato 12 proprietari di bestiame per un totale di 11.240 euro dopo aver trovato 310 capi, tra mucche e ...

Guidano senza patente o assicurazione, raffica di multe: scattano sanzioni per 42 mila euro - Guidano senza patente o assicurazione, raffica di multe: scattano sanzioni per 42 mila euro - il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel weekend appena andato in archivio. Le operazioni si inquadrano nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Al se ...