Stampa 3D e design | come sta cambiando il settore

(Di lunedì 20 maggio 2024) La3D sta rivoluzionando ildelportando sul mercato un’offerta che fa di tempi di produzione ridotti, personalizzazioni estreme e maggiore sostenibilità i suoi punti di forzae tecnologia rappresentano da sempre un binomio vincente. Da molti anni si parla della rivoluzione che i diversi tipi di innovazioni tecniche hanno apportato all’interno dei campi dele dell’architettura, negli ultimi decenni un’attenzione crescente è stata rivolta alla3D, in particolare la3D resina, che oggi più che mai è utilizzata da brand e ricercatori che ne hanno intuito le innumerevoli potenzialità. La manifattura additiva sta rivoluzionando ilportando sul mercato un’offerta che fa di tempi di produzione ridotti, ...

Il bilancio di Canon a conclusione della Milano design Week: il mercato dell’interior decoration in forte crescita per soddisfare la domanda di personalizzazione e generare nuove opportunità di business La decorazione d’interni si popola di ...

Blue Design Summit, inaugurazione cantiere Riva, varo Sanlorenzo 50Steel: 3 eventi clou per La Spezia - Blue design Summit, inaugurazione cantiere Riva, varo Sanlorenzo 50Steel: 3 eventi clou per La Spezia - La Spezia per tre giorni è stata al centro del mondo dei superyacht. Tutto è ruotato attorno al Miglio Blu: Blue design Summit, inaugurazione cantiere Riva, varo Sanlorenzo 50Steel.

Nautica, Pagani Isnardi “Usa primo mercato di esportazione” - Nautica, Pagani Isnardi “Usa primo mercato di esportazione” - NEW YORK (ITALPRESS) - "Come industria nautica italiana siamo veramente arrivati in alto e la cosa significativa è che gli Stati Uniti siano il primo merc ...

IED è mentor del contest Enheduanna FWC - IED è mentor del contest Enheduanna FWC - La moda italiana ispira i giovani talenti turchi: 18 outfit pensati per la donna mesopotamica sfilano nello spettacolare Dark Canyon ...