Stadio Maradona Lelio Mancino M5S guida battaglia per restituire dignita allo sport napoletano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Avvocatocandidato alle elezioni europee propone un innovativo progetto per la ristrutturazione delloe la tutela della proprietà comunale. L’Avvocato, candidato alle prossime elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, promuove una rivoluzione perdignità alla città di Napoli e portare nuova gloria all’Avvocatura Napoletana. La sua proposta mira a mettere fine all’ usurpazione del tempio del calcio, loDiego Armando, da parte dei mercanti, affinché ritorni a essere un simbolo di orgoglio per la città. Il Candidato alle elezioni Europee del Movimento 5 stelle, interprete dei desideri di tutti i cittadini napoletani, non solo degli appassionati del Napoli, si impegna a ...

"Vi dico perché a Firenze il Pd non è più il nostro Pd: perché non fa le primarie , perché prende i soldi delle multe, perché fa lo stadio con i soldi pubblici, uno scandalo. Di sinistra? Non siete nemmeno mancini voi". Così Matteo Renzi in chiusura ...

Playout Serie C: Tommasini replica alla Virtus e regala la salvezza al Monopoli - Playout Serie C: Tommasini replica alla Virtus e regala la salvezza al Monopoli - Un gol dell'attaccante ha permesso alla formazione guidata da Roberto Taurino di pareggiare il vantaggio iniziale di Ingrosso è di restare tra i professionisti ...

Raccolta fondi su scala internazionale per ristrutturare il Maradona: la proposta del candidato alle Europee - Raccolta fondi su scala internazionale per ristrutturare il Maradona: la proposta del candidato alle Europee - Una raccolta fondi su scala internazionale per una ristrutturazione dello stadio Maradona a regola d'arte. Questa la proposta dell'avvocato Lelio mancino, candidato alle prossime elezioni Europee per ...

Napoli, Mancino(M5S) lancia una proposta per la ristrutturazione dello stadio Maradona - Napoli, mancino(M5S) lancia una proposta per la ristrutturazione dello stadio Maradona - L’Avvocato Lelio mancino, candidato alle prossime elezioni europee per ... La sua proposta mira a mettere fine all’ usurpazione del tempio del calcio, lo stadio Diego Armando Maradona, da parte dei ...