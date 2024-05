Sprint Muscoli e difesa | la Fortitudo c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024)67 REAL SEBASTIANI RIETI 58 FLATS SERVICE : Fantinelli 8, Bolpin 8, Aradori 9, Ogden 10, Freeman 13, Giuri, Morgillo 6, Sergio 4, Conti 6, Panni 3, Bonfiglioli ne, Kuznetsov ne. All. Caja. REAL SEBASTIANI RIETI: Johnson 13, Piccin 3, Nobile, Petrovic 10, Ancellotti 5; Spanghero 13, Italiano 6, Raucci 5, Sarto 3, Sanguinetti. All. Rossi. Arbitri: Bartoli, Cassina, Giovannetti. Note: parziali 14-13, 38-42, 52-55. Tiri da due:15/23; Rieti 10/20. Tiri da tre: 6/32; 9/31. Tiri liberi: 19/27; 11/14. Rimbalzi: 38; 31. Labatte Rieti e fa sua gara-uno. La formazione di Attilio Caja fatica per trena minuti costretta spesso a rincorrere gli avversari, ma grazie a una perfetta ultima frazione, con unche annichilisce i reatini, ribalta situazione e inerzia. Bel colpo d’occhio ...