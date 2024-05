Sonia Bruganelli vicina ad Angelo Madonia | Ema Stokholma soffre - non ha accettato la rottura

Personaggi Tv. Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli è stata spesso al centro del gossip per la sua presunta relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia. I due non hanno ancora smentito né confermato il flirt, tuttavia ...

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, sonia bruganelli e Dario Maltese si sono trovati in disaccordo: ecco cos'è successo.

Non parla d'altro, come fossero offese gravissime. Tutti, compresa sonia bruganelli dallo studio, la tacciano di eccessiva permalosità. E, per una volta, non riusciamo proprio a dar torto alla ...

Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: sonia bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ...