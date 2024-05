Solidarietà - dal campeggio ai laboratori creativi Un progetto per donare svago ai bambini

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 – Un, una vacanza,e attività diestive. Ci sono alcuni, che non hanno mai avuto queste esperienze, perché fuggiti da Paesi in guerra, perché vivono in famiglie che non possono permetterselo. A loro pensa FondazioneCaritas di Firenze attraverso un nuovo“L'estate dei sogni”: chiunque vorrà potràe ragazzi esperienze stimolanti, sia durante la lunga estate in città che durante un soggiorno alSan Frediano a Vada. “Moltinon hanno accesso a esperienze di crescita e divertimento. Con la chiusura delle scuole, la sfida per le famiglie è grande, specialmente per quelle in ...

