Si ribalta il trattorino tagliaerba Muore sul colpo operaio di 63 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Lodi)simentre viene caricato su un camioncino, morto. Aveva purtroppo traumi gravissimi il 63enne serbo Ilic Miodrag di Ostiano, località in provincia di Cremona, che ha perso drammaticamente la vita ieri mattina alle 8.50 a Tavazzano con Villavesco. L’allarme è scattato d’urgenza, per un infortunio sul lavoro, avvenuto in viale Rimembranze e la macchina dei soccorsi si è prontamente attivata. È stato segnalato ilmento di unche, come verificato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Lodi, era sul punto di essere caricato, per il trasporto, su un camioncino. Ma qualcosa è andato storto e si è verificato il dramma. Via delle Rimembranze è una strada secondaria a fondo chiuso della ...