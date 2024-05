Sfida al regime dopo la morte di Rahisi | fuochi d' artificio per festeggiare l' incidente | GUARDA

(Di lunedì 20 maggio 2024) In alcune regioni iraniane la notizia delladel presidente Ebrahim Raisi, precipitato in elicottero insieme al ministro degli Esteri e altri funzionari, è stata accolta con manifestazioni di gioia. Nelle ultime ore, stanno circolando sui social network video che mostrano l'esplosione did'subitola diffusione della notizia da parte della tv di Stato dell'Iran.

La nostra recensione di Another End, opera seconda del regista Piero Messina con Gael Garcia Bernal e Bérénice Bejo in concorso a Berlino: il ricordo di un amore spezzato dalla morte diventa tangibile grazie alla tecnologia, ma non è tutto oro ciò ...

C’è una sfida su TikTok dietro la morte di Auriane Nathalie Laisne in una cappella a La Salle in provincia di Aosta? Dal 10 aprile è in arresto in Francia Sohaib Teima, nato a Fermo nelle Marche da genitori egiziani, ricercato in Francia da mesi e ...

Marco Alessandrini è un doppio ex: ha allenato per due stagioni la Vis Pesaro, vincendo anche un campionato di serie D, e per altrettante la Recanatese (giocando anche un playoff). Domenica sarà al "Tubaldi" (ore 18) Alessandrini , si aspettava ...

Mattarella, cordoglio per la morte di Raisi e per le vittime - Mattarella, cordoglio per la morte di Raisi e per le vittime - (ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è cons ...

Morte Raisi, Meloni esprime solidarietà a Iran, ma dice che non ci saranno modifiche interne al regime - morte Raisi, Meloni esprime solidarietà a Iran, ma dice che non ci saranno modifiche interne al regime - Ospite di Mattino Cinque, la premier ha espresso la solidarietà dell'Italia per la morte del presidente iraniano Raisi ...

Iran, i fedeli in lutto si riuniscono nella città natale di Raisi per la preghiera: le immagini da Mashhad - Iran, i fedeli in lutto si riuniscono nella città natale di Raisi per la preghiera: le immagini da Mashhad - L’agenzia di stampa semiufficiale Fars, prima della notizia della morte del presidente iraniano, ha esortato gli iraniani a pregare per Ebrahim Raisi e la televisione di Stato ha trasmesso preghiere p ...