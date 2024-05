Serie A Femminile – Milan-Sampdoria 3-1 - Fusetti lascia tra le lacrime

Arriva un solo verdetto al termine della seconda giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di P alla nuoto femminile : nei play-off per il terzo posto la SIS Roma batte per 15-10 il Rapallo, chiude la Serie sul 2-0 e ...

Ventottesima giornata del campionato di Serie C per le Aquilotte . oggi il Lumezzane potrebbe festeggiare la promozione affrontando l’Orobica che insegue. Per lo Spezia tre partite al termine per tentare di agganciare quel terzo posto che avrebbe ...

Cosenza pallanuoto femminile A1, niente colpo salvezza a Genova - Cosenza pallanuoto femminile A1, niente colpo salvezza a Genova - COSENZA Vince gara 2 della finale play out la Locatelli, a Genova, per 16-12 contro Cosenza pallanuoto. Non riesce il “colpo” salvezza alla Olio di Calabria Igp: serve gara 3, tutto rinviato a giovedì ...

Serie B Femminile, ultima di campionato: allo spareggio con il Napoli ci va la Ternana - serie B femminile, ultima di campionato: allo spareggio con il Napoli ci va la Ternana - Nella sfida allo stadio di Acquaviva tra Ternana e San Marino, partita in cui ha dato l’addio al calcio giocato Yesica Menin, protagonista in biancoazzurro per 11 stagioni, è arrivato il 24° successo ...

Oggi in TV, dove vedere Salernitana-Hellas, Bologna-Juventus e il playoff di Serie B - Oggi in TV, dove vedere Salernitana-Hellas, Bologna-Juventus e il playoff di serie B - Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio 2024. Si conclude la 37^ giornata di serie A.