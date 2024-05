Sequestri di Griffe False tra Abruzzo e Marche | Operazione Stop Fake della Guardia di Finanza

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pescara - Ladidi Pescara ha condotto una vastacontro la contraffazione tra, sequestrando migliaia di prodotti falsi e proteggendo il Made in Italy. L', denominata "", ha portato a scoprire diverse attività illegali tra Civitanovae la stazione di Pescara. Nel primo caso, un negozio al dettaglio nel Pescarese e un centro di stoccaggio a Civitanovasono stati al centro delle indagini. Nel secondo, un uomo in fuga ha abbandonato migliaia di etichette contraffatte del noto marchio Colmar. Complessivamente, oltre 60 mila articoli falsi sono stati sequestrati grazie all'intervento delle Fiamme Gialle di Pescara, che hanno condotto accurate ...

Il vitigno Montepulciano è stato confuso in passato con il sangiovese, con il quale comunque mostra una parentela abbastanza stretta. In Abruzzo ha una posizione di privilegio: è infatti l’uva più diffusa della regione, e se ne produce sia la ...

Docciaschiuma, quelli da evitare secondo Altroconsumo: cosa controllare sull’etichetta - Docciaschiuma, quelli da evitare secondo Altroconsumo: cosa controllare sull’etichetta - Secondo Altroconsumo alcuni docciaschiuma sono da evitare assolutamente, bisogna controllare una dicitura specifica sull'etichetta.

Maltempo in Italia, nuove perturbazioni in arrivo: allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud. Le previsioni - Maltempo in Italia, nuove perturbazioni in arrivo: allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud. Le previsioni - Questa fase di maltempo non sembra voler dare tregua. L'Italia, secondo quanto viene riportato dal Meteo.it, dovrà fare i conti con una serie di perturbazioni molto forti che ...

Hyundai i30 1.4 CRDi 5p. Classic del 2012 usata a Civitanova Marche - Hyundai i30 1.4 CRDi 5p. Classic del 2012 usata a Civitanova marche - Annuncio vendita Hyundai i30 1.4 CRDi 5p. Classic usata del 2012 a Civitanova marche, Macerata nella sezione Auto usate di Automoto.it ...