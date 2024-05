Scontro al Casello dell' A14 Degenera in Rissa | Traffico in Tilt

(Di lunedì 20 maggio 2024) Teramo - Un tamponamento aldi Pineto sulla A14 si è trasformato in una lite violenta tra due automobilisti, causando lunghe code di auto. L'incidente è avvenuto quando i due veicoli, nel tentativo di imboccare la stessa corsia, si sono urtati. La situazione è rapidamenteta, con i conducenti che, scesi dalle rispettive auto, sono passati dalle parole ai fatti. La tensione è esplosa in unache ha richiesto l'intervento del 118 ea polizia stradale. I due uomini sono stati trasportati in ospedale per ferite lievi. L'episodio ha ulteriormente aggravato il, già provato dai continui disagi causati dai cantieri lungo la A14, con deviazioni e lunghi tempi di attesa. Le code che si sono formate a causa'incidente ea successiva lite ...

