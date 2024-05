Salernitana-Verona oggi in tv | canale - orario e streaming Serie A 2023 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alle 18:30 di, lunedì 20 maggio,ed Hellasscenderanno in campo in occasione del posticipo della trentasettesima giornata diA. All’Arechi si sfidano una squadra già retrocessa e una che invece ha il match point salvezza. Laè rimasta imbattuta in quattro delle cinque sfide contro l’HellasinA (3V, 1N). Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 30 dicembre contro gli scaligeri, i campani potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria solo per la seconda volta inA, dopo il Venezia nel 2021/22. Una piccola consolazione per i granata che sperano di regalare un successo al proprio pubblico in una stagione negativa. Dopo aver vinto la prima trasferta di ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Trapani-Verona , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . L’atto che ha inaugurato la Serie ha visto la vittoria della formazione siciliana al termine ...

Accadde oggi: gol di Luperto all’89’ per superare il Como (VIDEO) - Accadde oggi: gol di Luperto all’89’ per superare il Como (VIDEO) - A fine maggio, nel 1984, il Lecce sognava il primo storico approdo in serie A. La vittoria nello scontro diretto contro il Como (2°a fine stagione) alimentò tanto entusiasmo nei giallorossi di ...

Roland Garros 2024: data e orario sorteggio, programma, teste di serie - Roland Garros 2024: data e orario sorteggio, programma, teste di serie - Giovedì 23 maggio, alle ore 14.00, si terrà il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2024. Il secondo Slam dell'anno è ormai alle porte. A ...

Rai Kids: al via la serie in 20 episodi di “Effetto Giò” tra crescita, scuola, sport e amicizie - Rai Kids: al via la serie in 20 episodi di “Effetto Giò” tra crescita, scuola, sport e amicizie - ROMA - Parte oggi la produzione di Rai Kids e Stand by me, "Effetto Giò” una serie in 20 episodi per la regia di Raffaele Androsiglio. Da lunedì 20 maggio, tutti i giorni, alle ore 15.30 e alle ore 2 ...