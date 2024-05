Salernitana-Verona - Colantuono | Siamo andati nel pallone

Leggi tutta la notizia su sportface

"Nel primo tempo eravamo nettamente diversi come atteggiamento rispetto alla partita contro la Juventus. L'approccio delprobabilmente ci ha sorpreso enel. Avevamo preparato la partita in tutt'altra maniera: i due gol di svantaggio erano complicati da rimontare". Lo ha detto l'allenatore della, Stefanoai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro il. "Mi dispiace molto soprattutto per i tifosi, accorsi ancora oggi in molti. Speriamo che questa annata maledetta finisca in fretta. Per i giocatori ogni settimana è difficile trovare motivazioni quando sai di essere già retrocesso. Devo dire che, tralasciando oggi, le prestazioni passate sono state buone", ha concluso.