Salernitana-Hellas - i veneti vincono 1-2 e raggiungono la salvezza in serie A

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo il Cagliari, anche l'Verona ottiene laaritmetica a un turno dalla fine del campionato. Gli scaligeri infatti hanno vinto 2-1 in casa delnel match valido per la 37/a giornata diA grazie ai gol nel primo tempo di Suslov al 22' e di Folorunsho al 48'. Nel finale Maggiore accorcia le distanze, al 90', ma il risultato non cambia più. Con questo successo i ragazzi di Baroni salgono a quota 37 punti, a +4 sulla zona retrocessione. "Per quello che è successo nessuno avrebbe scommesso un centesimo, io ho sempre creduto nel lavoro, anche se abbiamo perso tanti giocatori (a gennaio, ndr) c'era un gruppo che è rimasto e ha capito la grande opportunità". Lo ha detto il tecnico del Verona Marco Baroni ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sullache ha ...